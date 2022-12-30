الوجه الآخر لـ بيليه.. أسطورة كرة القدم البرازيلية يدعو للسلام ووقف الصراعات

كان بيليه، أسطورة كرة القدم الراحل، من دعاة وقف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى خسائر لجميع دول العالم، إذ ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذلك في رسالة مفتوحة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب بيليه إلى بوتين قبل أن يلعب المنتخب الأوكراني مع منتخب اسكتلندا خلال تصفيات أوروبا، المؤهلة إلى كأس العالم: «أريد أن أستغل مباراة اليوم كفرصة لتقديم طلب: أوقف الحرب. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار العنف».

وتابع بيليه، الذي التقى بوتين عام 2017: «هذا الصراع شرير وغير مبرر ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب والألم... الحروب موجودة فقط لفصل الدول، ولا توجد أيديولوجية تبرر الصواريخ التي تدفن أحلام الأطفال وتدمر العائلات وتقتل الأبرياء».

وتذكر بيليه اللقاء الذي جمعه مع بوتين قائلا: «ابتسامات مع مصافحة طويلة، أنت تمتلك بين يديك القوة لوقف هذا الصراع، وهي نفس اليد التي صافحتها في موسكو، في لقائنا الأخير في عام 2017».

هدنة لمشاهدة بيليه

ولم تكن مطالبة بيليه بوقف الأزمة هي الأولى، وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، فنجح بيليه في وقف إطلاق النار خلال الحرب الأهلية بنيجيريا بين عامي 1967 و1970، إذ قام الأسطورة بزيارة نيجيريا في يناير 1969 أثناء الصراع، مع ناديه البرازيلي سانتوس، للعب مباريات ودية مع النسور الخضراء، ودفعت الجاذبية والوجود القوي للاعب الأطراف المتحاربة إلى تعليق الأعمال العدائية لمدة 48 ساعة حتى يتمكنوا من مشاهدة المباريات، التي أقيمت في لاجوس وبنين.

جولة سانتوس العالمية

وكان فريق سانتوس البرازيلي انسحب من كأس ليبرتادوريس، وهي النسخة الأمريكية الجنوبية من دوري أبطال أوروبا وبدأ جولة حول العالم، ووصل المنتخب البرازيلي في 26 يناير، في منتصف الحرب على استعداد للعب مباراة ضد النسور الخضراء في لاجوس، وتعادلت نيجيريا 2-2 مع سانتوس، وكما كان متوقعا سجل بيليه الهدفين، كما سافر فريق النادي البرازيلي إلى ولاية بندل آنذاك وقدم عرضًا آخر ضد الفريق النيجير.

ووفقًا لموقع نادي سانتوس، أعلن الحاكم العسكري للولاية آنذاك صموئيل أوغبموديا عطلة عامة وفتح الجسر الذي يربط بينين وبيافرا، ووفقًا للتقارير في ذلك الوقت، دخل حوالي 25 ألف مشجع إلى الملعب لمشاهدة المباراة التاريخية التي قاد فيها بيليه فريقه للفوز 2-1 على نيجيريا.