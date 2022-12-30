وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة، لعدد من التخصصات، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل فرص العمل المتاحة.

وكشفت الصفحة الرسمية لبيت الزكاة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة.

وظائف بيت الزكاة المصري

ويتم إتاحة وظائف بيت الزكاة المصري، بعقد عمل محدد المدة قابل للتجديد سنويا بعد اجتياز فترة الاختبار وقدرها ثلاث أشهر، بشرط التفرغ الكامل.

ويطلب بيت الزكاة شغل الوظائف والتخصصات التالية:

- مدير شئون إدارية خبرة 10 سنوات فأكثر حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- محاسب مالي خبرة 5 سنوات فأكثر بكالوريوس تجارة.

- أخصائي دعم فني خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس هندسة حاسبات، وبكالوريوس هندسة نظم ومعلومات.

- باحث اجتماعي، بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس خدمة اجتماعية.

- سكرتارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

- مدخل بيانات بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

- مندوب تحصيل بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل فوق المتوسط.

- فني خدمات إدارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- عامل خدمات معاونة بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على إعدادية فيما فوق ويشترط القراءة والكتابة.

كيفية التقديم على وظائف بيت الزكاة المصري

ويمكن التقديم على وظائف بيت الزكاة المصري من خلال هذا الرابط.

ويتم كتابة البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني والمحافظة ورقم المحمول، واسم الوظيفة المتقدم لها، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل الدراسي.