فحص 1894 مواطنا في قافلة جامعة عين شمس الطبية بمحافظة قنا

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا على مدار 4 أيام في خدمة المواطنين بقرية القلمينا مركز الوقف، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمة طبية مجانية

وقالت الجامعة في بيان لها، إن أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية بلغ 1894 مواطنا وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام، القلب، الصدر، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة عيادة الأمراض النفسية والعصبية، أمراض النساء والجلدية وذلك بمقر الوحدة الصحية بالتعاون مع كلية الطب برئاسة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

تقديم الخدمات التمريضية ل 732 مواطن

وتم تقديم الخدمات التمريضية لـ 732 مواطنا من قياس ضغط وسكر بالتعاون مع كلية التمريض، بالإضافة إلى إجراء 47 عملية جراحية بمستشفى قنا العام بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس برئاسة الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف عام الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلاً عن تحويل 125 حالة لتلقي العلاج المجاني بمستشفيات جامعة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وتم صرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة بالتعاون مع كلية الصيدلة لـ 1500 مستفيد، بجانب تقديم خدمات طبية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم ندوات توعوية لأسرهم بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للطفولة.

عقد 80 اختبار فوري و40 استكتابا

كما قدمت القافلة خدمات محو الأمية وعقد استكتابات للراغبين في الحصول على شهادة التحرر من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية، حيث تم عقد 80 اختبارا فوريا و40 استكتابا، إلى جانب محور الحملات التوعوية التي قدمها المدرب الدولي طارق عبد الفتاح في مجالات صحة المرأة والطفل، التنمر المدرسي أسبابه وطرق علاجه والتغذية السليمة وأثرها على الصحة، واختتمت القافلة أعمالها بتوزيع 300 بطانية على الأهالي بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية بمحافظة قنا.

وتواصل جامعة عين شمس مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلاقا من دورها المجتمعي من خلال إطلاق قوافل التنمية الشاملة لمختلف ربوع جمهورية مصر العربية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.