جامعة عين شمس تعلن تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حي: تتنفس من الجديدة

أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، تماثل المريضة سحر للشفاء، والتي أجريت زراعة رئة لها، كأول حالة زراعة في مصر والشرق الأوسط من متبرع حي.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى مدير برنامج زراعة الرئة، في بيان للجامعة، تتماثل سحر للشفاء، وفترة الرعاية المركزة هي فترة دقيقة جدا في حياه المريض، مشيرا إلى أنها استخدمت أجهزة الإرواء القلبي الرئوي أو الإيكمو كمدعمات لوظائف القلب والرئة لحين استرداد وظيفتهما تدريجيا بعد هذه الجراحة المعقدة، وجرى فطام هذه الأجهزة من المريضة.

وأضاف أن المرحلة التالية تتركز في التأهيل البدني والتنفسي وهي مرحلة قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين مدير وحدة زراعة الرئة بجامعة عين شمس، أن رئة سحر أصبحت تعمل بصورة ممتازة وعادة لوظيفتها الطبيعية، والحالة مستقرة وفي تحسن مستمر، وجرى فصلها صباح اليوم عن جهاز الإيكمو، وتعتمد حاليا على رئتها الجديدة مع اعتماد جزئي على جهاز التنفس الصناعي، و جار العمل على فصلها عن جهاز التنفس الصناعي خلال الأسبوع المقبل.