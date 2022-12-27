جامعة عين شمس تنظم قوافل طبية وتنموية بمحافظة قنا 

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مقر قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بوحدة طب الأسرة بقرية القلمينا مركز الوقف، وبحضور سهيل حمزة، أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة ثمّن اللواء أشرف الداودي جهود جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني في مجال الخدمة المجتمعية من خلال إطلاق القوافل التنموية الشاملة لشتى ربوع الجمهورية وبخاصة الوجه القبلي وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنظيم وإطلاق قوافل شاملة لخدمة المواطنين

ومن جانبه، استعرض سهيل حمزة، المحاور التي تشملها القافلة، لافتاً أن قطاع شؤون خدمة المجتمع والبيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، يحرص على تنظيم وإطلاق قوافل شاملة لخدمة المواطنين في عدد من المجالات منها المحور الطبي من خلال العيادات التي تقدم الكشف المجاني على المواطنين بالتعاون مع كلية الطب برئاسة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

إجراء العمليات الجراحية بمستشفى قنا

وأضاف أن القافلة تضم عيادات الباطنة، الرمد، الصدر، الأطفال، أنف وأذن، عظام، جلدية ، مخ وأعصاب، قلب، أمراض نساء وكذلك الخدمات التمريضية من قياس ضغط وسكر بالتعاون مع كلية التمريض بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الصغرى بمستشفى قنا العام بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس برئاسة الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وصرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة بالتعاون مع كلية الصيدلة.

وأضاف أن القافلة تقدم أيضاً خدمات محو الأمية وعقد استكتابات للراغبين في الحصول على شهادة التحرر من الأمية بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة الدكتور إسلام السعيد، إلى جانب محور الحملات التوعوية التي يقدمها المدرب الدولي طارق عبد الفتاح.

يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا تستمر حتى 29 من ديسمبر الجاري.