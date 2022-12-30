أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ1630 جنيها في الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر واحدة من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين من بينهم المقبلين على الزواج والمسثمرين في السلعة باعتبارها الملاذ الأمن.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 2022، وفق محلات الصاغة على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم في مصر 2022

سعر الذهب عيار 24 للبيع 1,840 شراء 1,863 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1,687 شراء 1,708 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1,610 شراء 1,630 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,380 شراء 1,397 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1,073 شراء 1,087 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 920 شراء 931 جنيها.

سعر الأونصة للبيع 57,224 شراء 57,935 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 12,880 شراء 13,040جنيها.

سعر الكيلو الذهب للبيع 1,840,000 شراء 1,862,857 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,452 جنيه ما يعادل 58.54 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,331 جنيه ما يعادل 53.67 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,271 جنيه ما يعادل 51.23 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,089 جنيه ما يعادل 43.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 847.27 جنيه ما يعادل 34.15 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 726.23 جنيه ما يعادل ما يعادل 29.27 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 544.67 جنيهما يعادل 21.95 دولار.

سعر أوقية الذهب 45,171 جنيه ما يعادل 1,821 دولار.

سعر جنيه الذهب 10,167 جنيه ما يعادل 409.81 دولار.

سعر كيلو الذهب 1,452,456 جنيه ما يعادل 58,543 دولار.