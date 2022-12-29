أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة وأسواق المال

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، إذ وصل سعر الجرام عيار21 إلى 1610 جنيهات للشراء.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم سواء بمحلات الصاغة أو بأسواق المال:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل 1580 جنيهًا للبيع و1610 جنيهات للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1806 جنيهات للبيع، و1840 جنيهًا للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1655 جنيهًا للبيع، و1687جنيهًا للشراء، وسجل عيار 18 سعر 1354 جنيهًا للبيع، و1380 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1053 جنيهًا للبيع، و1073 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 903 جنيهات للبيع، و920 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب» أن سعر الجنيه الذهب سجل 12640 جنيهًا للبيع، و12880 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 56.158 جنيه للبيع، و57.224 جنيه للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.805.714 جنيه للبيع، و1.840.000 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

- عيار 24 وصل إلى 58.36 دولار أمريكي بما يعادل 1443 جنيهًا مصريًا.

- عيار 22 وصل إلى 53.50 دولار أمريكي، أي نحو 1323 جنيهًا مصريًا.

- عيار21 وصل إلى 51.07 دولار أمريكي، أي نحو 1263 جنيهًا مصريًا.

- عيار 18 وصل إلى 43.77 دولار أمريكي، بما يعادل 1.083 جنيه مصري.

- عيار 14 وصل لسعر 34.05 دولار أمريكي، أي نحو 842.03 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لسعر 29.18 دولار أمريكي، بما يعادل 721.74 جنيه مصري.

- عيار 9 وصل لسعر 21.89 دولار أمريكي، بما يعادل 541.31 جنيه مصري.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,815 دولار أمريكي، أي نحو 44.892 جنيه مصري.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ408.55 دولار أمريكي، أي نحو 10.105 جنيه مصري.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,363 دولار أمريكي، أي نحو مليون و443 ألفًا و477 جنيهًا.