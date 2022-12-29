انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1550 جنيها دون مصنعية

في إطار التذبذب المستمر بأسعار الذهب، والمرتبط بشكل كبير بما يحدث في البورصات العالمية، انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بالأسواق المحلية.

وكشفت محلات الصاغة مع بداية التدولات، اليوم، عن أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام 21 دون مصنعية، فضلا عن باقي الأعيرة من المعدن الأصفر، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في محلات الصاغة:

أسعار الذهب اليوم

- سعر الجرام عيار 21 سجل 1570 جنيهًا مقابل 1605 جنيهات.

- سعر عيار 24 نحو 1794 جنيهًا مقابل 1834 جنيهات للشراء.

- سعر عيار 22 نحو 1645 جنيه مقابل1681 جنيهات للشراء.

- سجل عيار 18 سعر 1346 جنيه مقابل 1376 جنيها للشراء.

- سجل عيار 14 سعر 1047 جنيه، مقابل 1053 جنيها للشراء.

- عيار الذهب عيار 12 نحو 897، مقابل 917 جنيها جنيهات للشراء.

- سعر الجنيه الذهب سجل 12560 مقابل و12640 جنيها للشراء.

- سعر الكيلو الذهب مليون و794 ألفا و286 جنيها، مقابل مليون و805 آلاف و714 جنيها للشراء.

كان إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة تستعد لتقديم الدعم لمصنعي الذهب من لتطوير صناعة الذهب، والارتقاء بالتصميمات بما يتماشى مع الأسواق العالمية.