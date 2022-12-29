الذهب يودع 2022 بتراجع عالمي.. وعيار 21 يسجل 1570 جنيها محليًا

تم تداول الذهب حول مستوى 1810 دولارات للأوقية اليوم، بعد تقلبات متزايدة خلال الجلسات الأخيرة، تزامنا مع مواصلة تقييم توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية من قبل المستثمرين.

في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر اعتدالًا، لكنه أشار إلى أن سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما توقعته الأسواق.

تراجع مقياس التضخم الأمريكي

وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأشارت التوقعات إلى أن الذهب في طريقه لإغلاق العام بانخفاض طفيف، حيث ارتفع إلى 2070 دولارًا للأوقية في مارس بسبب المخاوف الاقتصادية، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى في عامين عند 1600 دولار للأوقية في سبتمبر حيث شرعت البنوك المركزية الرئيسية في تشديد تاريخي حملة لمكافحة التضخم.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1776.05 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية الربع الأخير من العام الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1711.32 في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب محليًا

محلياً، حافظ الذهب على أسعاره المنخفضة في محال الصاغة، حيث سجل اليوم 1794 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً مقابل 2100 جنيه بداية الشهر الجاري، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1570 جنيها، وعيار 18 بـ 1346 جنيها، والجنيه الذهب بـ 12560 جنيها.