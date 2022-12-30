«الصناعة»: 120% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال 2021

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة تضاعفت خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، كما بلغت الصادرات المصرية 505 ملايين دولار.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تبلغ 175 مليون دولار في 33 مشروعاً بمجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

جلسة مباحثات مع سفير سنغافورة

وأوضحت الوزارة أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير عقد جلسة مباحثات مع دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة استعرضا خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض قصص النجاح للشركات السنغافورية العاملة بالسوق المصري منذ عدة سنوات في مجالات الأسمدة والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، والبلاستيك، لافتاً إلى ترحيب الوزارة بالشركات السنغافورية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو زيادة الاستثمارات القائمة وعلى رأسها إحدى كبريات الشركات السنغافورية التي تخطط لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة القريبة المقبلة.

تهيئة الظروف الاستثمارية في مصر

وأوضح سمير أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وتهيئة الظروف الاستثمارية للشركات الراغبة في بدء نشاطها بالسوق المصري.

من جانبه أكد دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً حرص عدد كبير من الشركات السنغافورية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصةً في مجالات الأسمدة وشحن البضائع وإنشاء الشقق الفندقية.

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حالياً لإزالة التحديات التي تواجهها الشركات السنغافورية بالسوق المصري خاصةً فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج.