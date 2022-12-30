الحكومة: لا ربط بين تسليم «المهام الأدائية للابتدائية» بالمصروفات الدراسية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء.

تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

ووفقا لبيان صحفي، أكدت الوزارة أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، ولم تصدر أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أي علاقة بالمصروفات الدراسية.

وأوضحت أن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وتمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُناشدةً أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

تقييم الطلاب في المهام الأدائية

وفي سياق متصل، يتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية من خلال معلم الفصل، وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسي وفقاً لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب في مادة القيم واحترام الآخر وفقاً لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم، ويشار إليها «اجتياز وعدم اجتياز»، ويعتبر تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في المهام الأدائية جزء أصيل ومهم في عملية التقييم ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851»، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».