الأمم المتحدة تنفي توقف تقديم المساعدات لأفغانستان رغم حظر عمل النساء

نفت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، توقفها عن تقديم المساعدات لأفغانستان رغم حظر حركة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد .

وذكر منسق الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، أن المنظمة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب أفغانستان، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية لأفغانستان هائلة.

الأمم المتحدة: لا يمكن تقديم عمل إنساني دون مشاركة المرأة

وأكد أنه من غير الممكن تقديم عمل إنساني شامل دون مشاركة المرأة، مضيفا أن المساعدة ليست مشروطة أبدا، ولا يمكنك وضع شروط لتقديم الغذاء أو المساعدات الصحية لشخص يتضور جوعا أو شخص يحتضر.

زيارات لأفغانستان

وأشار إلى أن منسق الإغاثة لحالات الطوارئ ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة، سيزورون أفغانستان في الأسابيع المقبلة لمناقشة الوضع مع حكام طالبان الذين منعوا النساء في الآونة الأخيرة من الالتحاق بالجامعات، ورأى أن أفضل الطرق للتعامل مع طالبان عن طريق الحوار وليس الضغط .

وأوضح أن تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات لن يكون ممكنا بدون كوادر طبية، مبينا أنهم يجرون مفاوضات حاليا حتى تتمكن النساء من العودة إلى العمل والفتيات إلى المدارس، بالاستناد الى أن هذا حق أساسي تماما للآخرين.