مقتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة شمال أفغانستان
كتب:
حسن رمضان، ووكالات
07:27 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
عناصر من القوات الأمنية في أفغانستان-صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة تقل موظفين في شركة نفط بإقليم بلخ شمال البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وأشار المتحدث باسم الشرطة في إقليم «بلخ الشمالي» بـ أفغانستان، محمد عاصف وزيري،إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.
وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، مقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من الطالبات وإصابة أكثر من 80 آخري في هجوم انتحاري استهدف مركز « كاج التعليمي» الخاص، غرب العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».