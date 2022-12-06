مقتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة تقل موظفين في شركة نفط بإقليم بلخ شمال البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار المتحدث باسم الشرطة في إقليم «بلخ الشمالي» بـ أفغانستان، محمد عاصف وزيري،إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، مقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من الطالبات وإصابة أكثر من 80 آخري في هجوم انتحاري استهدف مركز « كاج التعليمي» الخاص، غرب العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».