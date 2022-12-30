رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

منذر مهران في «ضرب نار» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كتب:

بسمة شطا
01:15 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
منذر مهران

منذر مهران

انضم الطفل الموهوب منذر مهران إلى فريق عمل مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في السباق الرمضاني المقبل.

منذر مهران في مسلسل ضرب نار

وشارك الطفل منذر مهران جمهوره بصورة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من داخل لوكيشن تصوير مسلسل ضرب نار وعلق عليها: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل ضرب نار أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز رمضان المقبل».

تصوير مسلسل ضرب نار 

يذكر أن صناع مسلسل ضرب نار كانوا قد بدأوا التصوير خلال الفترة الماضية، حيث شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة لها وهي تجسد شخصية «مهرة» سيدة من حارة شبرا.

أما الفنان أحمد العوضي فشارك الجمهور بصورة للشخصية التي يقدمها وهي صعيدية تدعى «جابر أبو شديد الكوماندا» من سوهاج.

يذكر أن منذر مهران كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جزيرة غمام» مع عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وغيرهم.

اقرأ المزيد:

أول صور للطفل منذر مهران في مسلسل «موسى».. يجسد دور محمد رمضان

الطفل منذر مهران: أحمد أمين كان أقرب فنان لي في مسلسل جزيرة غمام

الطفل منذر مهران يكشف كواليس مشاركته في مسلسلي «البرنس وجزيرة غمام»

منذر مهران: هاعتزل التمثيل في سن 11 سنة وهاتجه للعب كرة القدم
بقلم بسمة شطا