منذر مهران في «ضرب نار» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

انضم الطفل الموهوب منذر مهران إلى فريق عمل مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في السباق الرمضاني المقبل.

منذر مهران في مسلسل ضرب نار

وشارك الطفل منذر مهران جمهوره بصورة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من داخل لوكيشن تصوير مسلسل ضرب نار وعلق عليها: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل ضرب نار أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز رمضان المقبل».

تصوير مسلسل ضرب نار

يذكر أن صناع مسلسل ضرب نار كانوا قد بدأوا التصوير خلال الفترة الماضية، حيث شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة لها وهي تجسد شخصية «مهرة» سيدة من حارة شبرا.

أما الفنان أحمد العوضي فشارك الجمهور بصورة للشخصية التي يقدمها وهي صعيدية تدعى «جابر أبو شديد الكوماندا» من سوهاج.

يذكر أن منذر مهران كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جزيرة غمام» مع عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين وغيرهم.