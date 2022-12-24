تفاصيل مسلسل ضرب نار بعد بدء التصوير تمهيدا للعرض في رمضان

بدأ صناع مسلسل ضرب نار، من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تصوير المشاهد الأولى، استعدادا لعرضه في السباق رمضان 2023، وبمجرد طرح الصور الأولى من العمل تفاعل الجمهور معها بشكل كبيرن خاصة أن الثنائي حققا نجاحا كبيرا من قبل.

عرض مسلسل ضرب نار في رمضان 2023

ومسلسل ضرب نار رمضان 2023 هو ثالث عمل فني يجمع بين الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضين وذلك بعد مسلسلي «لآخر نفس» الذي عُرض في رمضان 2019، حيث شاركهما مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني.

تعاون ثالث من خلال مسلسل ضرب نار رمضان

وتجدد اللقاء بين الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد زواجهما، من خلال مسلسل «اللي ملوش كبير»، والذي عُرض في السباق الرمضاني عام 2021، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا دفع الثنائي لتكرار التجربة للمرة الثالثة.

ويجسد الفنان أحمد العوضي من خلال مسلسل ضرب نار شخصية الكوماندا جابر أبو شديد، وهو من محافظة سوهاج، حيث كشف عن تفاصيل الشخصية من خلال مشاركة الجمهور بصورة ظهر فيها وهو يرتدي الزي الصعيدي.

كما كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها، وهي فتاة من شبرا تدعى «مُهرة»، حيث نشرت صورة لها بملابس شعبية .

ويشهد مسلسل ضرب نار التعاون الثالث بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكري، وذلك بعد تعاونهما مؤخرا في مسلسل «ونحب تاني ليه؟»، مع الفنان كريم فهمي، كما عملا أيضا في مسلسل «اللي ملوش كبير».

يذكر أن مسلسل ضرب نار يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي ومها نصار وبدرية طلبة وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج مصطفي فكري.