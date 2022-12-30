كوريا الجنوبية واليابان تبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحثت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الجمعة، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» أن وزير الخارجية «بارك جين» التقى، في العاصمة سول، برئيس حزب كوميتو الياباني «تاتسو ياماجوتشي».

وأشار بارك إلى أن القمتين بين كوريا الجنوبية واليابان في سبتمبر ونوفمبر الماضي قدمتا نقطة تحول في تحسين العلاقات وحل القضايا العالقة.

وأشاد «بارك» بجهود الحزب الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مطالبا ياماجوتشي بالقيام بدور فعال في تطوير العلاقات في المستقبل.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي أجرت فيه الحكومتان الكورية الجنوبية واليابانية جولة أخرى من المشاورات على مستوى العمل هذا الأسبوع بشأن سبل حل القضايا الشائكة المتعلقة بكيفية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.