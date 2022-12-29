كوريا الجنوبية تستعد للحرب بعد اختراق مسيرات الجارة الشمالية لمجالها الجوي

قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، إنّ تسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية مؤخرًا «غير مقبول»، داعيًا إلى الاستعداد لحرب «متفوقة بشكل ساحق» لضمان السلام.

كوريا الجنوبية تستعد للحرب

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، خلال زيارته اليوم، لوكالة التنمية الدفاعية الحكومية في دايجون، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، إلى مراجعة شاملة لأنظمة الرد العسكري، ليس فقط ضد الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، لكن جميع الأجسام الطائرة التي تتعدى المجال الجوي للبلاد، والمعالجة السريعة لأي أوجه قصور.

ومن جهته، أوضح نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية «لي جيه-ميونغ»، أنّ انتهاك كوريا الشمالية لمجالنا الجوي بواسطة طائرات بدون طيار كان حادثًا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن نجعلهم يدركون أنّ الاستفزازات تأتي بعواقب وخيمة، مؤكدًا أنّه يحب أن يكون هناك إدراكا بوضوح أنّه مع السلام المزيف، لا يمكننا فقط الدفاع عن أمننا، ولكن أساسه سينهار.

وأشار إلى أنّ الرئيس الكوري دعا إلى انتقام من «الأعمال التي تنتهك حريتنا»، موضحًا أنّ هذه هي الوسيلة الوحيدة لردع الاستفزازات، سواء كان الخصم يمتلك أسلحة نووية أو أيا كان السلاح، فيجب إرسال رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين اعتادوا على القيام بالاستفزازات.