كوريا الجنوبية تسجل 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 65 ألف و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض الكورية الجنوبية، تسجيل البلاد 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 32 ألف و95 حالة وفاة.

وفي الصين، التي تشهد حاليًا ارتفاعًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا، أعلنت السلطات البريطانية، أمس الخميس، أنها تدرس فرض إجراءات وقيود على المسافرين الوافدين من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما أعربت السلطات الصحية الأوروبية، عن اعتقادها بأن فرض فحوص الفيروس إلزامية على المسافرين القادمين من الصين غير مبرر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها حيال تقارير التي تشير إلى ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الصين عقب تخفيف قيود مكافحته ضمن إطار سياسات «صفر كورونا».

وقال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض، في بيان، إن هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي».

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى فحوص إلزامية لفيروس كورونا على المسافرين القادمين من الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.