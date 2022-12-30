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«الأوقاف»: ملياران و140 مليون جنيه إجمالي إيرادات الهيئة في 2022

كتب:

إسراء سليمان
01:32 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 نحو مليار وأربعة عشر مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 / 2022، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضي 2020 / 2021م.

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ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، تجاوز إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 222 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة تقدر بنحو 456 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.