تفاصيل وشروط مسابقة مدير إدارة لإدارات الأوقاف لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بوظيفة مدير إدارة بكل مديرية لتولي متابعة شئون الإدارات بها من بين العاملين بالأوقاف.

وجاءت شروط الوظيفة كالتالي:

1. أن يكون المتقدم لوظيفة (مدير إدارة لإدارات الأوقاف) مدير إدارة مسكنًا أو مكلفًا بقرار من الوزارة، أو يكون مفتشًا أول أو ثانٍ مسكنًا أو مكلفًا من الوزارة.

2. أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

3. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية.

4. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

5. أن يكون حسن السير والسلوك .

فعلى من يرغب التقدم ملء البيانات التالية خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الرابط التالي:

https://forms.gle/SvVVVcScftHPi4sU8