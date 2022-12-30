تكثيف النظافة بمحيط الكنائس استعدادا لاستقبال عيد الميلاد بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات.

ظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية

وشدد محافظ الشرقية على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال فترة تأمين الاحتفالات، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وقررت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تركيب أعمدة الإنارة بطريق أبو الأخضر، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022- 2023، لرفع كفاءة الإنارة بالطريق وتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين وحركة السيارات.

حملة لإزالة تعدي في المهد على أرض زراعية

وشنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة تعدي في المهد على أرض زراعية بجمعية الإبراهيمية الزراعية، عبارة عن مبني بالطوب الدبش على مساحة 175م وجرت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية شعفورة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 300 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

ونظمت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة حملة لإزالة سور على مساحة 20 متر طولي بجانب المنطقة الصناعية، بقرية السلام وتمت الإزالة، وبالوحدة المحلية بالعدلية، جرت إزالة تعدٍ على شارع عام بعرض متر وارتفاع 3م بإقامة سور بالدبش الأبيض وسلم خرساني على مساحة 9 متر لاستخدام جراج بعزبة هارون التابعة لقرية ميت حمل، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين

وفي سياق متصل، شنت رئاسة المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بوسط المدينة لإعادة الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وإيجاد السيولة المرورية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس حملاتها المكثفة لرفع كفاءة النظافة ورفع الأتربة والسفوحة في الشوارع الرئيسية بالمدينة عن طريق معدات وعمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع «الإنتاج - السيد حسين - الجمهورية - فاقوس البلد وترب فاقوس البلد - كفر الحوت - المنيسي أمام المطرانية الكبيرة - أمام كنيسة كفر البلاسي - ومزلقان كفر الحاج عمر - إصلاح لوحة الطريق الرئيسي كفر الحاج عمر - وإصلاح لوحة ترب كفر الحاج عمر»، عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز لتحسين الرؤية البصرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.