«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول العدالة الثقافية وآليات تعزيزها

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول العدالة الثقافية وآليات تعزيزها، في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

العدالة الثقافية

وتناولت الورشة عدة محاور، بينها، مفهوم العدالة الثقافية وأهميته في تحقيق أهداف التنمية بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وماهية الفرص للإسراع في تحقيقها بالإضافة إلى آليات وأدوات تنفيذ العدالة الثقافية وذلك في إطار المحاور الأربعة لمبادرة العدالة الثقافية التي تعمل عليها التنسيقية وهي «محو الأمية وقصور الثقافة ومكافحة الإدمان والتعاطي والأطفال بلا مأوي».

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إعداد خطة استراتيجية عامة للعمل على التوعية الثقافية في محاورها وفقا لآليات محددة وجدول زمني محدد بجانب تعميم فكرة تضاهي ساقية الصاوي داخل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية ومراكز الشباب وقصور الثقافة وإنشاء منصة إلكترونية ثقافية لذوي الإعاقة تهدف إلى رفع الوعي وتقديم خدمات ثقافية وتحقيق عائد اقتصادي لهم من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم المختلفة بالإضافة إلى إحياء مسارح قصور الثقافة المتنقلة وتفعيل بقرى حياة كريمة والتوسع في إنشاء المصحات العلاجية للمدمنين لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أدار الورشة، هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإيمان طلعت عضو التنسيقية، بمشاركة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين والمحافظين والجيل الديموقراطي وإرادة جيل والغد، كما شارك طلاب عن جامعة القاهرة وجامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.