بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية 2023، عن العديد من فرص العمل المتاحة والتي يمكن التقديم عليها في عدد من الهيئات والوزارات مع بداية العام الجديد، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل تلك المناصب القيادية.

وفيما يلي نعرض أبرز الوظائف التي يمكن التقديم لها عبر بوابة الوظائف الحكومية 2023.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

أعلن ديوان عام وزارة الصحة والسكان، عن حاجته لشغل وظيفة سائق عيادة متنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بنظام التعاقد، ويستمر التقديم حتى يوم 10 يناير.

شروط وظائف ديوان عام وزارة الصحة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام.

- مؤهلات عليا أو متوسطة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- رخصة قيادة سارية درجة ثانية على الأقل.

- أصل نتيجة سحب عينة تعاطى المخدرات.

- صورة من إيصال الإيداع.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق، حاجتها لشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات الإنشاءات السطحية والعلوية، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير عام المرافق، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ويستمر التقديم حتى يوم 19 يناير.

المستندات المطلوبة للتقديم

ويتطلب التقديم بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير»، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، ومقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، كما تتطلب الوظيفة الآتي:

- شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.

وظائف جامعة بنها

وأعلنت جامعة بنها، حاجتها لشغل مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ويستمر التقديم حتى يوم 24 يناير، كما نشرت الشروط والمستندات المطلوبة كالآتي:

- تقديم مستندات دالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشــــغل الوظيفة وانجازاته

- تقديم مقترحات لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محددة المدة وقابلة للقياس

- القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات.

- امتلاك مهارات الاتصال والإقناع والالمام بالمهارات الأساسية في مجال العلاقات العامة والإعلام.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والإجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين 0بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة بالمقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات .