شروط تعيينات وزارة «الصحة».. والتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية 2023

يبحث العديد من الأشخاص من الراغبين في البحث عن فرص عمل، عن بوابة الوظائف الحكومية 2023، لمعرفة الفرص المتاحة من خلالها في الوزارات والمديريات المختلفة، التي يمكن التقديم عليها في العام الجديد، حيث تعلن الوزارات المختلفة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة.

وفي السطور التالية، نعرض فرص العمل التي يمكن التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية 2023.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

وأعلن ديوان عام وزارة الصحة والسكان، عبر بوابة الوظائف الحكومية 2023، عن حاجتها لشغل وظيفة سائق عيادة متنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بنظام التعاقد، إليكم أبرز التفاصيل والشروط الخاصة بـ وظائف ديوان عام وزارة الصحة، والمستندات المطلوبة.

شروط وظائف ديوان عام وزارة الصحة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام.

- يمكن قبول الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني بشرط أن تكون سارية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- رخصة قيادة سارية درجة ثانية على الأقل.

- أصل نتيجة سحب عينة تعاطى المخدرات بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان.

- صورة من إيصال الإيداع.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال).

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

المهارات المطلوبة

- قيادة العيادة المتنقلة بمهارة في المهام التي يكلف بها من قبل إدارة تنظيم الأسرة.

- سن السلوك فى التعامل مع الرؤساء والزملاء والجمهور.

ويمكن التقديم على تلك الوظيفة حتى يوم 10 يناير من العام المقبل 2023 من خلال الضغط هنا..

المحافظات الموزع بها الوظيفة

الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - بني سويف - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط - القاهرة - دمياط - سوهاج - قنا - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - مطروح - الفيوم - الجيزة - البحر الأحمر - أسوان - الاسكندرية - الأقصر - البحيرة - الغربية - جنوب سيناء.