رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف.. استعلم عن طلبك الآن

يتساءل العديد عن الأشخاص الذين يتقدمون لشغل وظائف بوزارة الأوقاف، عن كيفية معرفة حالة طلبهم، لذلك تعرض «الوطن»، رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف، ليستطيع المقدم على وظائف وزارة الأوقاف، معرفة مصير الطلب الذي قدمه وحالته.

رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف

وحول رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف، فيمكن الاستعلام عن طلبات التقديم على الوظائف الحكومية بوزارة الأوقاف، من خلال الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وظائف وزارة الأوقاف

وفيما يخص رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف، فيمكن الاستعلام عن حالة طلب الالتحاق بوظائف وزارة الأوقاف، من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية وتسجيل الرقم القومي، ورقم التسجيل الخاص بك، ثم الضغط على استعلام.

وعن رابط بوابة الوظائف الحكومية وزارة الأوقاف، فقد أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، عن فتح باب التقدم إلى 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب، على أن يتم بدء الاختبارات المتكاملة لهم يوم 15 أغسطس أيضًا، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة - مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال سابقا.

وظائف الأوقاف لذوي الإعاقة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن في وقت سابق الاتفاق مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، على تنظيم مسابقة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لشغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين وعمال مساجد، حيث يكون التقديم فيها قاصر فقط عليهم دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التقديم في المسابقة التي سيطرحها الجهاز، لشغل هذه الوظائف أيضا، أو أي مسابقات أخرى يجريها الجهاز لصالح الوزارة، يأتي هذا الاتفاق في ضوء قيام الجهاز بإنشاء مركز متخصص لتقييم القدرات والمسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف قد بلغ 196 ألف و694 متقدما، حيث سيتم اختبار من انطبقت عليهم الشروط بدءا من يوم 15 أغسطس المقبل، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، ويمكن الاستعلام عن حالة طلبات التقديم في وظائف وزارة الأوقاف من خلال الدخول إلى بوابة الوظائفة الحكومية من هنا.