ضبط 172 قطعة سلاح ناري و421 قضية مخدرات في 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، من ضبط 172 قطعة سلاح ناري، 421 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفًا و692 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

- 11 بندقية آلية.

- بندقية رصاص.

- 19 بندقية خرطوش.

- 13 طبنجة.

- 128 فرد محلي.

- 406 طلقات مختلفة الأعيرة.

- 15 خزينة متنوعة.

- 215 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 85 ألفًا و692 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

- 343 حكم جناية.

- 26 ألفًا و34 حكم حبس جزئي.

- 5 آلاف و156 حكم حبس مستأنف.

- 41 ألفًا و906 أحكام غرامة.

- 12 ألفًا و253 مخالفة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 421 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 464)متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,146 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (55,280 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,965 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (24,900 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,235 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (5,537 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (4,640 كيلو جرامًا).

- كمية من مخدر البودر وزنت (510 جرامات).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

- 4952 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 26 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 328 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24 ألفًا و730 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.