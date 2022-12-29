«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة نقل بصحبة والده بالإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله طفل حال قيادته سيارة نقل بصحبة والده بأحد الطرق السريعة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة نقل

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليه، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط السيارة ومالكها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتمكينه نجله من قيادة السيارة بطريق «مصر الإسماعيلية الصحراوي»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.