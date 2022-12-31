حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 31-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يترقب بعض الأشخاص حظك اليوم، لمواليد الأبراج المختلفة خاصة مع نهاية العام الجاري وبدء عام جديد.

وفي إطار اهتمام الناس ومتابعتهم، تقدم «الوطن»، فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 31-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع زحل يساعدك اليوم على إظهار مواهبك، وقد تحصل على الاهتمام أينما حللت.

حظك اليوم برج الحمل 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

حظك اليوم برج الثور 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة ولاسترجاع خبرات ماضية وتستخلص الحكمة منها.

حظك اليوم برج الثور 31-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعدم إعلان خططك.. يجب أيضًا أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يساعدك أن تتواصل جيدًا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنًا وأن تتعامل بحذر.

حظك اليوم برج السرطان 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة، وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج الأسد 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، وقد تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك، فقط لا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتسامح مع من تحب.. ترشدك بصيرتك.

حظك اليوم برج العذراء 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك، وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبًا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية، وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 31-12-2022 على الصعيد المهني

لقمر في مواجهة برجك يجعلك سريع الغضب، ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

حظك اليوم برج العقرب 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع، ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وبمن تحب، وعليك بمراعاة المشاعر.

حظك اليوم برج العقرب 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة لدى مواليد برج العقرب يمنحك اليوم جرعة كبيرة من الطاقة والنشاط ويدفعك للعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

حظك اليوم برج القوس 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية ودفء المشاعر.

حظك اليوم برج القوس 31-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع زحل يدفعك للانفتاح، ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.

حظك اليوم برج الجدي 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر للغد.

حظك اليوم برج الجدي 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمربع برجك.. لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

حظك اليوم برج الدلو 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج الدلو 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية تسعدك، فقط لا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الحوت 31-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك على عملية شراء أو بيع، أو تهتم بأمور مهنية ومادية وعليك أن تراجع جيدا قراراتك قبل تنفيذها.

حظك اليوم برج الحوت 31-12-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تتسرع في أقوالك.