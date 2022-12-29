حظك اليوم برج الثور الخميس 29-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يشتهر مولود برج الثور بالتهور، وعدم الانتظار والتفكير جيدا قبل الإقدام على فعل شيء، ما يجعله يندم على كثير من أفعاله وما يقوله في العديد من المواقف، وهو شخص طيب القلب عفوي.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الصحة السلبي اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور، ما يتطلب منك أن تكون هادئا ومتفهم ولا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية لأحد حتى لا تندم، وفق حظك اليوم عى الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

عليك ألا تتفوه ببعض الكلمات التي تدينك لأحد، ويجب عليك أن تتريث في إعلان أفكارك، ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.