حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29-12-2022 عاطفيا ومهنيا

حذرت خبيرة الأبراج مواليد برج الثور، من عدم إصرارهم على التحكم في كل شيء اليوم، وساقت بشرى سارة لمواليد برج الحمل بإنجازات عديدة اليوم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن تفاصيل حظك اليوم وفقا لما كشفته خبيرة الأبراج والفلك لكل الأبراج اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الحمل 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة، وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج الثور 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي.. فلا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 29-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك، ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات، ما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تقاوم مشاعر القلق.. نظم جهودك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. تحكّم في انفعالاتك، وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم برج الأسد 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لموليد برج الأسد، يشير إلى أن القمر يتواجد في منزل الحظ، ما يساعدك أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية.. تتقن عملك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الأسد 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك ذلك بالنجاح، ويمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.

حظك اليوم برج العذراء 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات.. تميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو متماسكا ورزينا، وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.

حظك اليوم برج الميزان 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج الميزان 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك، وعليك أن تتجنب السرعة.

حظك اليوم برج العقرب 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك كل السحر واليقظة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط، والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج القوس 29-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم حماسا وطاقة بدنية وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج القوس 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

حظك اليوم برج الجدي 29-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم برج الجدي 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشكلات، وفكّر مليّا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

حظك اليوم برج الدلو 29-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

قد تقترب اليوم ممن حولك، والكل يبحث عن صحبتك.

حظك اليوم برج الحوت 29-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك، ولا تعطِ ثقتك إلا للمخلصين.

حظك اليوم برج الحوت 29-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أمور مهنية ومالية، فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبا للأخطاء.