حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-12-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يثبت مولود برج الجوزاء على حال واحد، فهو متقلب بين ساعة وأخرى، ويجد نفسه لا يهدأ حتى يغير من أفكاره الباطنة، بالإضافة إلى المظهر الخارجي وشكله، حتى ديكورات المنزل، فهو يحب التغيير ويكره الروتين ويمل منه سريعا.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات اليوم، ما ينعكس على وضعك المهني ويحمسك ويدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يمنحك الفلك سعادة وشعورا بالدفء في علاقتك بمن حولك، وتقترب ممن تحب كثيرا، وتعيش أجواء ولحظات سعيدة معه، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.