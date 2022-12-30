نشوب حريق في مصنع بلاستيك بأوسيم.. «نار كلت محتوياته»

نشب حريق في مصنع لتصنيع البلاستيك، والتهت النيران كل محتوياته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق في ورشة لتصنيع البلاستيك بشارع النيل القراطيس دائرة المركز، أدت إلى حريق كل محتويات الورشة من ماكينات لتصنيع البلاستيك وبعض المواسير البلاستيكية.

وبسؤال صاحب الورشة 35 عاما، أفاد بأنّ المصنع غير مرخص وأن سبب الحريق ماس كهربائي ولا يتهم أحدا، وتمت السيطرة على الحريق بالدفع بـ4 سيارات بمعرفة الحماية المدينة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.