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نفوق 1500 كتكوت في حريق بمزرعة دواجن بالمنيا.. ماس كهربائي

كتب:

اسلام فهمي
01:53 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
سيارات مطافئ تخمد حريقا - أرشيفية

سيارات مطافئ تخمد حريقا - أرشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريقا هائلا اندلع داخل مزرعة دواجن في مركز سمالوط، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن نفوق 1500 كتكوت، دون خسائر أو إصابات بشرية.

نشوب حريق في مزرعة دواجن

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن ملك فاروق ولسن بطرس، بجسر الطراد أمام نزلة محور سمالوط من الناحية الشرقية، دون وقوع مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن الحريق إندلع فجأة داخل المزرعة بسبب حدوث ماس كهربائي وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه قبل إمتداده، دون أضرار بشرية.

نفوق 1500 كتكوت

وبحصر الخسائر المادية، تبين أن الحريق أسفر عن نفوق 1500 كتكوت مختلفة الأحجام، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وكانت قوات الحماية المدنية في المنيا، أخمدت قبل أيام حريق إندلع داخل منزل بشارع المجيدي في مدينة ملوي، جنوب المحافظة، بسبب حدوث ماس كهربائي دون مصابين.

 

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بقلم اسلام فهمي