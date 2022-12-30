23 اشتراطا لترخيص وتشغيل مطاعم الفول والطعمية في قانون المحال

حدد قانون المحال العامة نحو 32 إجراء لتشغيل وترخيص مطاعم الأكل الشعبي من الفول والطعمية والبطاطس، ومن تلك الاشتراطات التي أقرها القانون لترخيص تلك المحال ومنها ما يلي..

- الوقاية من التلوث في محال الفول والطعمية ولا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش التي تم تنظيفها وتطهيرها في دورات المياه وغرف القمامة والغرف الميكانيكية.

التعامل مع المخلفات

- صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات والمواد القابلة لإعادة التدوير أو المواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

- تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها بشكل يمنع تلوث الغذاء أو المعدات والأواني والأدوات بشكل يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكييف من التجمع على الجدران والأسقف.

- يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه أثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

- تكون الأسطح الملامسة للغذاء ملساء وسهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات والشوائب والعيوب الأخرى.

الحفاظ على المعدات

- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

- المواد المستخدمة في تصنيع الأواني وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لاتسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة أو إكساب الطعام أى لون أو طعم أو رائحة.

- سد الفراغات البينية بين المعدات التى يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر بين الأرضية والمعدة.

- يجب أن تكون أحواض الغسيل اليدوي للمعدات واسعة تكفي استيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم، ومعدات الغسل يكون مصرحا باستخدامها وفق قانون المحال.