حظر الشيشة في حالة واحدة وفق قانون المحال العامة.. اشتراطات ترخيص المقاهي

حدد قانون المحال العامة، اشتراطات ترخيص وتشغيل المقاهي والكافيهات والكافتريات وأماكن تقديم المشروبات الساخنة، حيث أوجب القانون رقم 154 لسنة 2019 الالتزام بعدد من الضوابط كشرط لترخيص تلك الأنشطة ومنها.

ضوابط الشيشة

-الالتزام بتخصيص حيز لتدخين الشيشة لا يزيد عن ثلث مساحة الكافيتريا في حالة مساحة الكافيتريات تزيد عن 100 متر.

-يتم حظر الشيشة نهائيًا من المحال صغيرة المساحة التي يصعب تخصيص حيز للشيشة بها.

-الالتزام بتركيب صاحب المقهى ستائر هوائية وشفاطات على الأبواب والنوافذ لضمان تجدد الهواء، وبما يتوافق مع صحة بيئة العمل.

الالتزام بعدم وجود إشغالات بالطرق العامة مما يسبب إعاقة للمرور، علما بأن المقاهي تعتبر من المحال المقلقة للراحة.

- الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى.

-الالتزام بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية، مع ضرورة ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء اللازمة داخل بيئة العمل.

المنتجات المبردة

- تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية، والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن - 18 مئوية.

- يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك، أو أي مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

- التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق، بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، في تصريحات صحفية، إن الاشتراطات جرى وضعها لكل نشاط تجاري على حده فى قانون المحال، من أجل تحقيق الصالح العام والحد من أى تجاوزات وتحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن معا.