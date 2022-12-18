ضوابط ترخيص محال الكوافير وفق القانون.. رقابة صحية للعاملين

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط واشتراطات ترخيص محل تصفيف الشعر للرجال والنساء أو مركز تجميل رجالي أو نسائي أو كلاهما، حيث يجب توافر عدة اشتراطات عامة مع الالتزام بتوفير الاشتراطات الخاصة وهي..

- تخصيص أماكن منفصلة للسيدات عن الرجال إذا كان المترددون على المحل من الجنسين.

-تخصيص أماكن لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر أماكن منفصلة، ويجوز الفصل بستائر.

- تطهير أيدي العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، ومراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

- يخضع عمال وعاملات المحل للرقابة الصحية طبقا لاشتراطات وزارة الصحة.

محل قص الورق

- يقتصر النشاط على أعمال القص اليدوي فقط بدون القيام بأي أعمال تصنيع أو طباعة أو تلوين الورق.

-الالتزام بفصل مخلفات الورق عن المخلفات الصلبة العادية مع تخزينها في أماكن آمنة وبعيدة عن مصادر الاشتعال.

تشجيع العمل الحر

وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن قانون المحال العامة يهدف إلى تشجيع الاستثمار والعمل الحر، وهناك مهلة منحها القانون للمحال والأنشطة التجارية المختلفة للحصول على الترخيص ومواجهة المخالفات، لافتا إلى أن كل نشاط تجاري له ضوابط واشتراطات خاصة تحكمه.

وأضاف الفيومي، لـ«الوطن»، أن مركز إصدار التراخيص يتلقى كل الطلبات الخاصة بالمحال العامة من ترخيص وخلافه، وعلى أصحاب الانشطة التجارية إعداد الأوراق المطلوبة للترخيص والتوجه إلى مركز الترخيص التابع له في الحي أو المدينة وتقديم طلب الرخصة حتى لا يقع تحت طائلة القانون فيما بعد.

مهلة أمام المحال

وأوضح أن هناك مهلة مناسبة أمام المحال لتقنين وضعها تتراوح ما بين عام وعامين، ومن مصلحة المحال الحصول على الترخيص والتعامل بشكل رسمي على نشاطه، موضحا أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي وطبيعة الموقع ونشاط المحل في تحديد رسوم ترخيص النشاط.