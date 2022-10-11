نائب يطالب المجتمع المدني بإطلاق برامج لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة

طالب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات والمؤسسات الوطنية من مختلف المحافظات، يتولى تقديم القروض الحسنة لتمويل المشروعات الصغيرة، لمواجهة البطالة والفقر عن طريقة زيادة دخل الأسر، مشيرا إلى أنّ الأحداث العالمية المتتالية تسببت في أزمات اقتصادية كبيرة في أغلب دول العالم.

وقال محسب، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إنّ الأزمات العالمية فرضت علينا العمل بشكل جاد لمحاربة الفقر والقضاء عليه، مشيرا إلى وجود تحركات حكومية بدأت منذ سنوات ولا زالت مستمرة رغم الظروف العالمية والتحديات التي تواجهها مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ هذا هو الوقت المناسب ليؤدي المجتمع المدني دوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، لحل المشكلات بالطرق المشروعة، متسائلا: «هل الدولة وحدها قادرة على أداء هذا الدور المهم؟».

تحقيق التنمية الشاملة

وأضاف محسب، أنّ مصر لديها ملفات بالغة الأهمية والخطورة، ويجب أن تركز عليها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، لذا يجب أن تؤدي المنظمات الوطنية دورها لمواجهة وتحسين دخل الكثير من الأسر من خلال هذا البرنامج، موضحا أنّ القرض الحسن أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لتدبير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، دون أن يتحمل الشباب عبء الفوائد، حيث يحصل على القرض دون فوائد لإطلاق مشروعه وتحسين دخله.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنّ تمويل المشاريع الصغيرة دون فوائد هو ما تنشده مصر في النهضة الاقتصادية الحالية، في ظل الوعي السياسي بأهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار في مصر.

قروض حسنة دون ضمانات

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ المنظمات والهيئات غير الحكومية تقدم القروض الحسنة دون ضمانات، بعد الاطلاع على دراسة الجدوى والخطة الإنتاجية للمشروع، وهو ما تنشده الجمعيات في صورة قروض دون فوائد، مع منح المؤسسات حق المشاركة لتهيئة الفكرة الإنتاجية لطالب القرض، حيث يوجد الكثير من الشباب لديهم أفكار مشاريع صغيرة مهمة للاقتصاد المصري، لكنهم يفتقرون التطبيق السليم، كما يمكن أن تقدم المؤسسات غير الحكومية أفكار مشاريع متكاملة ودراسة جدوى لأي شاب لا يملك فكرة مشروع، لكنه بحاجة لإطلاق مشروع يساهم في تحسين مستواه المعيشي، فـ القرض الحسن في مصر الآن أصبح هو المحرك الأساسي للشباب للإنتاج والابتكار دون وجود أي قيد أو شرط.

وشدد الدكتور أيمن محسب على أنّ البرنامج قد يصبح حجر الزاوية لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، من خلال التسهيلات التمويلية المقدمة للشباب المستفيدين من هذا النوع من القروض.