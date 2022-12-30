تفاصيل إصابة أب وأبنائه الثلاثة في حادث على الدولي الساحلي.. «رايحين يتفسحوا»

سادت حالة من الحزن الشديد في مدينتي بلطيم والبرلس، إثر إصابة زيدان محمد نائب مدير أحد البنوك الحكومية في مدينة بطيم، بكفر الشيخ، 47 عاما، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، بحادث سير جراء تصادم سيارة كان يستقلها مع أخرى أثناء السير عبر الطريق الدولي الساحلي متجها للإسكندرية لقضاء عطلة الجمعة.

إصابة نائب مدير أحد البنوك الحكومية

كما أسفر الحادث عن إصابة أبنائه الثلاثة، «رودينا زيدان 15عاما، طالبة، مصابة بنزيف بالرئة، وبراء زيدان، مصابا بنزيف بالمخ، ورانا زيدان، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وروان زيدان بالصف الأول الثانوي، حيث تم نقلهم جميعا عبر سيارات إسعاف.

حالة من الحزن الشديد في بلطيم

قال الدكتور حسام الدين سلامة، مدير الإدارة الصحية في مدينة ومركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إن المصابين كانوا في طريقهم لقضاء عطلة يوم الجمعة والتنزه في الإسكندرية، ولكن وقع الحادث الأليم، وأصيب نائب مدير البنك ونجله الوحيد، وشقيقتين.