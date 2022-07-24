أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة: مصرع شخصين شنقا وغرق شاب بمياه المتوسط

تصدرت حوادث الشنق أخبار 24 ساعة بكفر الشيخ، فمع الساعات الأولى من اليوم استقيظ أبناء قرية التفتيش، التابعة لإصلاح شالما، بمركز سيدي سالم، بالمحافظة على فاجعة هزت قلوبهم، وذلك عندما أخبروهم أنه تم العثور على شاب 16 عاماً أقدم على شنق نفسه داخل منزل الأسرة، حزنا على وفاة والده، فلم يستطع العيش بدونه.

انتشال جثة شاب غرق

كما شهد اليوم خلال أحداث 24 ساعة بالمحافظة، انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، من رية أبوغنيمة، التابعة لمركز سيدي سالم، والذي لقي مصرعه غرقاً بمياه البحر الأبيض المتوسط أمس، وعثر على جثمانه اليوم وانتشل من داخل مياه البحر، وسط حزين أبناء قريته التي اتشحت بالسواد على فراقه.

خمسيني ينهي حياته

ولم يكن مرور آخر ساعات في اليوم على ما يرام بل كان الأمر على ذاك المنوال حيث لم يجد رجل خمسيني حيلة لإنهاء حياته ويبلغ من العمر 54 عاماً، إلا أن أقدم على إنهاء حياته وذلك بشنق داخل شقته السكنية بإحدى القرى، التابعة لمركز دسوق، بـ كفر الشيخ، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية لخلافات زوجية، وسط حزن شديد لأسرته مما حدث.