مصرع شخصين غرقا في مصيف بلطيم في كفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما غرقا، بمياه البحر الأبيض المتوسط، بمقربة من سواحل قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار أمني

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، لأمن محافظة كفر الشيخ، تلقى إشارة بوصول جثمان شخصين قد لقوا مصرعهما غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط المتوسط، على مقربة من سواحل قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، بالمحافظة، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل الحادث

وتبين من خلال المعاينة الأولية، لضباط الأجهزة الأمنية، لموقع الحادث، أن المتوفيين هما، محمد ضياء الدين يوسف، 22 عاما، من السنبلاوين، الدقهلية، ومحمد متولي عناني، 24 عاما، من السنبلاوين، وتم وضع الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعة.