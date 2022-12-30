قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي تستهدف دعم 150 ألف أسرة بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قافلة «قطر خير التحالف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة 10 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بسوهاج «ستر وعافية»، التي قدمت خدماتها المجانية للمواطنين خلال الفترة من الأربعاء 28، حتى الجمعة 30 ديسمبر الجاري، لمدة 3 أيام متتالية.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشاد محافظ سوهاج بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخدمات التي يقدمها التحالف لأهالي سوهاج، موجها الشكر للقائمين على القافلة، التي ضمت 13 تريلا، محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها «كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم»، تستهدف أكثر من 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين

وشدد المحافظ على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن المحافظة تدعم جميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، موجها الشكر للجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، وجهودهم في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

خدمات متنوعة إلى الأهالي في سوهاج

ومن جانبها قالت سيمون ناصر عضو التحالف الوطني إن تنفيذ قوافل «ستر وعافية»، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي لمحافظة سوهاج، على مدار الثلاثة أيام الماضية، منها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ومنافذ لتوزيع المواد الغذائية، واللحوم، والبطاطين، بجانب إقامة معرض ملابس.

إضافة إلى مساعدة 50 أسرة بالحصول على وصلات المياه النظيفة، بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف تنفيذي، موجهة الشكر لمحافظ سوهاج على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح القافلة، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.