نقابة الفنانين بسوريا تتبنى مشكلة سوسن علي.. منزلها بلا طعام منذ شهر

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، اسم الفنانة السورية سوسن علي، والتي أثارت الجدل مؤخرا بسبب الظروف السيئة التي تعيشها.

معاناة الفنانة سوسن علي

ظهرت الفنانة السورية سوسن علي، خلال لقاء مع الإعلامي شادي حلوة ضمن برنامج «الناس لبعض»، وتحدثت خلال اللقاء عن الظروف القاسية التي تعيشها هي وأبناؤها.

وقالت الفنانة سوسن علي: «لا يوجد طعام في منزلي منذ شهر، فهي التي ترعى أولادها، حيث إن زوجها تركها منذ 15 عاماً هي وطفلين أحدهما مصاب بمرض التوحد، وطلب زوجها أن تضع أولادها في دار الأيتام، ما اضطرها للعمل بأي شيء لتعيش هي وأولادها».

وأضافت سوسن علي: «أعمل حالياً مستخدمة في مديرية التربية في حلب، على الرغم من حصولي على شهادة خريجة جامعية فلديها شهادة بالأدب العربي».

نقابة الفنانين بسوريا تتولى سوسن علي

وأعلن الإعلامي شادي حلوة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تبني نقابة الفنانين في سوريا مشكلة الفنانة سوسن علي، وكتب الإعلامي قائلا: «للأمانة.. اتصل بي الأخ نقيب الفنانين في سوريا السيّد محسن غازي، وأكّد أنه لم يقدّم للنقابة المركزية أي طلب من فرع حلب بخصوص الفنّانة سوسن علي، ووعد بأنه سيتابع الموضوع من صباح الغد مع فرع حلب لتقديم الدعم لها ولغيرها من زملائها.. غازي أكدّ أنه من واجب فروع المحافظات وضع النقابة المركزية بصورة وضع أي فنّان لمعالجته فورا، هامش شكرا من القلب لهذا الاتصال السريع والتجاوب من قبل نقيب الفنانين وهو معروف بمتابعة كل شكوى».

معلومات عن الفنانة سوسن علي

الفنانة سوسن علي هي ممثلة سورية، لديها أعمال عديدة في التليفزيون منها خان الحرير وسيرة آل الجلالي وسيف بن ذي يزن والثريا والعديد من الأعمال المسرحية في حلب.