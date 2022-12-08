تارا عبود: أحداث فيلم «المتمرد» من وقائع حقيقية في سوريا

أعربت الفنانة تارا عبود عن سعادتها بعرض فيلمها «المتمرد» للمخرجين عادل العربي وبلال فلاح بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مؤكدة أنها سعيدة بالأصداء الإيجابية التي حققها الفيلم عند عرضه بالمهرجان.

قصة قوية

وقالت تارا عبود في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها لم تتردد في المشاركة بالفيلم منذ اطلاعها على السيناريو، حيث وجدت قصة قوية وأحداث مستوحاة من حكايات حقيقية، بدليل عدم تمالك الناس لدموعهم عند عرض الفيلم بمهرجان كان السينمائي، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن أجواء التصوير كانت ممتعة، وشعرت بانسجام وتناغم عند التعاون مع المخرجين عادل العربي وبلال فلاح كونهما يملكان حسا فنيا كبيرا.

وأوضحت تارا أن فيلم المتمرد سبق وعُرض في المغرب، ولذلك يُعد عرضه في السعودية هو الثاني للفيلم عربياً مشيرة إلى أن أحداث الفيلم تتناول ما تعرضت له سوريا على أيدي المتطرفين.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول «كمال» الذي يترك بلجيكا لمساعدة ضحايا الحرب في سوريا، ولكنه يتعرض لضغوط تجبره على الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وفي خط درامي آخر، نجد شقيقه الأصغر «نسيم» باقياً في بلجيكا، ولكنه ينضم للتنظيم الإرهابي، وتحاول والدتهما حماية ابنيها من هذا التنظيم، لتتوالى الأحداث، ويشارك في بطولة الفيلم أمير العربي وأبو بكر بن سايحي وتارا عبود