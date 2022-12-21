مندوب الصين: ضرورة وضع حد للهجمات التركية والإسرائيلية على سوريا

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن الوضع الأمني في سوريا عانى مشكلات عديدة، وتركيا نفذت عمليات قصف في الشمال، وتهدد بشن هجمات برية وإسرائيل استهدفت بعض المناطق.

وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي

وأضاف مندوب الصين خلال كلمته، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا دولة ذات سيادة وأي عملية عسكرية دون موافقة الحكومة السورية يشكل انتهاكًا لسيادتها وأراضيها، ونوجه دعوة لتركيا وإسرائيل لوضع حد لهذه الهجمات والتوصل لحلول من خلال المشاورات، ووجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي، ويجب التراجع فيه للتخفيف من معاناة المواطنين السوريين.

وأشار مندوب الصين بجلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إلى أمله أن تنعقد اللجنة الدستورية وفق مبادئ الملكية الوطنية السورية، ومؤكدا دعمه لمبادرة «خطوة بخطوة» للمبعوث الخاص ونشجعه على الاستمرار لتعزيز التواصل مع جميع الأطراف خاصة لتدابير بناء الثقة والتوصل لاتفاق في أقرب وقت.