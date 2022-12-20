مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم بالعراق.. وقصف إسرائيلي على سوريا

شهدت سوريا والعراق خلال الساعات القليلة الماضية، هجومين أسفرا عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

ولقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بجروح في هجوم مسلح على سيارات مدنية بقرية البو بالي في «منطقة التحويلة» التابعة لقضاء الخالص شمال شرق«بعقوبة» مركز محافظة «ديالى» شمال شرق العاصمة العراقية «بغداد»، وأوضح مصدر أمني عراقي، أن مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم «داعش» الإرهابي شنت الهجوم.

من جانبه، أوضح قائم مقام «قضاء الخالص» بمحافظة ديالى عدي الخدران، لقناة «العراقية» الإخبارية، أن مجموعة إرهابية تستقل دراجات نارية هاجموا قرية «البو بالي» بأطراف «قضاء الخالص» من 3 محاور في الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي« 07:30 بتوقيت القاهرة».

وأشار الخدران، لقناة «العراقية» الإخبارية، إلى أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 بينهم شخص بجروح بليغة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع»

وفي سوريا، أصيب عسكريين اثنين، جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ، استهدف نقاطاً في محيط دمشق، كما أسفر الهجوم الإسرائيلي عن بعض الخسائر المادية.

الهجوم الإسرائيلي من اتجاه شمال شرق «بحيرة طبريا»

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ في حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجرا اليوم الثلاثاء «11:30 مساء أمس الأحد بتوقيت القاهرة» نفذ هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق «بحيرة طبريا».

وأوضح المصدر العسكري السوري، أن الهجوم الإسرائيلي، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة «دمشق»، مشيرا إلى تصدي وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، 4 مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط «مطار دمشق الدولي»، ومزارع في منطقة «السيدة زينب» في ريف دمشق، فيما قالت مصادر، إن الهجوم طال بطارية دفاع جوي إيرانية نصبت مؤخراً بمحيط «المطار»، وموقعين سوريين.

وسائل إعلام: الغارات استهدفت مستودع أسلحة ومواد لوجستية

وكانت وسائل إعلام، قالت إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل شخصان مجهولان يرجح أنهما يعملان مع «حزب الله» اللبناني، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قرب «مطار دمشق الدولي» ومحيط العاصمة «دمشق»، حيث استهدفت مستودع أسلحة ومواد لوجستية لـ«حزب الله» اللبناني، ضمن مزرعة تقع مابين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

بدورها، قالت مصادر قناة «العربية-الحدث»، إن الغارات الإسرائيلية، أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية إلى «مطار دمشق الدولي».