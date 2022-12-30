البابا تواضروس يطيِّب جسد القديس يحنس كاما في ذكرى وفاته

طَيَّب البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، جسد القديس يحنس كاما بدير السريان بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيد نياحته الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الثلاثاء المقبل (25 كيهك - 3 يناير).

ثم كانت للبابا جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، بحضور نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير.

مناقشة رسالة دكتوراه الأنبا مكاري

وفي سياق متصل، شهد البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، لقسم الليتورجيا والعبادة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، والتي حملت عنوان: «أعياد القديسين في الليتورجيا».

وألقى البابا كلمة عقب انتهاء المناقشة هنأ خلالها نيافة الأنبا مكاري وأسرة الكلية، مشيرًا إلى أن المستوى العلمي الراقي لموضوع الرسالة، جعل قداسته يحرص على حضور المناقشة، مؤكدًا أن هذا المستوى، يجب أن يكون مقياسًا للرسائل التي ستناقش في الكلية مستقبلًا، الأمر الذي يسهم في التنامي المستمر للرصيد العلمي للكلية الإكليريكية، والمكتبة القبطية عمومًا.