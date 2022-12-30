غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي بمناسبة رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي يبدأ بالتسبحة من الساعة السادسة مساءً ثم يبدأ القداس الساعة 12 وحتى الساعة 2 صباحًا، بحضور عدد من الآباء الكهنة بالإسكندرية.

خامس لقاءات الآباء الكهنة

وفي وقت سابق التقى البابا تواضروس كهنة شبرا الشمالية، وذلك بالمبني الإداري الجديد ضمن سلسلة لقاءات للبابا خلال الفترة الأخيرة لمتابعة العمل الرعوي بالإيبارشيات المختلفة.

قدم الأنبا أنجيلوس التهنئة لقداسة البابا على افتتاح المبنى الإداري الجديد، وبعيد ميلاد قداسته، كما هنأ ببداية العام الجديد ثم قدم تقريرًا عن الخدمة بكنائس القطاع.

وفي بداية كلمته رحب البابا بالأب الأسقف والآباء الكهنة وأعضاء أسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو خامس لقاءات الآباء الكهنة الذي يستضيفه المبنى الإداري الجديد، ثم قرأ قداسته جزءًا من الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا القديس متى متناولًا موضوع بعنوان "بذور الخردل".

وأجرى قداسة البابا حوارًا مع الآباء الكهنة واستمع إلى أسئلتهم وقدم لهم في الختام بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

أولى الزيارات الرعوية للبابا في العام الجديد

كما أنه من المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بزيارة رعوية إلى إيبارشية أسيوط، وذلك في بداية العام الجديد في متابعته للأوضاع الرعوية بالإيبارشية، ويلتقي البابا خلال الزيارة بشعب الإيبارشية خلال لقاءات منظمة، كما يترأس عدد من القداسات في كنائس مختلفة بحضور عدد من الآباء الكهنة.