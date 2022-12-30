مستشار «الوزراء» لـ رانيا على قناة الحياة: صندوق النقد يرى مصر قادرة على الالتزام ببرامجها

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن القيادة السياسية مهتمة حاليا بالعمل بشكل أكبر وأشمل على القطاع السياحي وقناة السويس والصادرات والصناعة، من أجل تعظيم النقد الأجنبي الخاص بمصر، «كل ده بيساعد إن سعر الصرف بتاعنا يبقى مرن ومستقر».

صالح: لدينا برنامج اقتصادي طموح

وأضافت «صالح»، خلال استضافتها بالبرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن صندوق النقد الدولي بعدما درس البرنامج الخاص بمصر ووضعها الاقتصادي رأي أن مصر لديها القدرة على الالتزام بهذا البرنامج، وبالتالي فإن وجود الصندوق بجانب مصر أثناء تنفيذ البرنامج شهادة من المؤسسة الدولية أمام العالم كله بأن برنامج مصر طموح.

صالح: قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كنا عارفين أن الأسعار هتزيد

واستطردت: «كان معروف إن روسيا وأوكرانيا من المنتجين الأساسيين للسلع الغذائية الأساسية كالبترول والقمح والحبوب، وكنا عارفين إن الأسعار هتزيد، وبدأنا ندور على بدائل نجيب من عندهم القمح ونعمل تعاقدات على البترول علشان نجيبه من حتت أخرى ترقبا ما قبل زيادة السعر في السوق العالمي، والذي يؤثر بدوره على السوق المحلي».