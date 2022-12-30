القاهرة الإخبارية: بريطانيا تفرض قيودا صحية على القادمين من الصين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن بريطانيا فرضت قيودا صحية على القادمين من الصين.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، تقريرا بعنوان «الصين تبدأ رسميًا في تصنيف فيروس كورونا كمرض معدٍ».

وقال التقرير: «القرار الصيني أثار ردود فعل دولية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات والوفايات داخل المدن الصينية، والتي أشارت بعض التقارير المحلية والدولية عن وصول حجم الإصابات فيها إلى مليون شخص يوميا تقريبا».

وأضاف: «القرار دفع الولايات المتحدة إلى إعلان إلزام القادمين من الصين أو هونج كونج بإجراء اختبار كوفيد 19 اعتبارا من الخامس من يناير، وإيطاليا أعلنت موقفا مماثلا، حيث قررت فرض قيود صارمة حال ظهور سلالة جديدة من الفيروس لتنضما إلى الهند واليابان وتايوان الذين اتخذوا خطوات مماثلة».