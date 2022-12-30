تفاصيل نجاح أول عملية زراعة كلى بمنظار البطن.. أجريت لفتاة واستغرقت 3 ساعات

كشف الدكتور محمد صلاح الدين، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، تفاصيل نجاح أول عملية زراعة كلى عن طريق استخدام منظار البطن على نفقة الدولة داخل المعهد التابع لهيئة المستشفيات التعليمية.

وقال «صلاح الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «العملية أجريت داخل المعهد 7 ديسمبر لفتاة تبلغ من العمر 29 عاما، والمتبرع «ابن عمها» بنفس العمر».

وتابع الدكتور محمد صلاح زكي، عميد المعهد القومي للكلي: عملية زراعة الكلى استغرقت من الوقت 3 ساعات متواصلة من خلال فريق طبي متكون من كبار كوادر المعهد القومي الكلى، على رأسهم الدكتور علاء جاويش استشاري جراحة الأوعية الدموية والمناظير، والدكتور عمرو حسين، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور أمير متولي، ومساعدين هؤلاء الأطباء والفريق الطبي تكون من 10 أفراد تقريبا».

الحالة الصحية للفتاة «ممتازة»

وعن الحالة الصحية للفتاة التي تم إجراء العملية لها، أكد الدكتور محمد صلاح، أن الحالة الصحية للفتاة «ممتازة»، وكذلك ابن عمها، مشيرًا إلى أن الفتاة خرجت من المعهد في نفس اليوم، مؤكدا أن المعهد قام بمتابعة الحالة الصحية لكل من المتبرع والحالة على مدار اسبوع كامل.

وأوضح «زكي» أن عمليات زراعة الكلي في مصر هي مدرسة عريقة وقديمة ومصر بها الكوادر الطبية الكبيرة القادرة على إجراء مثل هذه العمليات، لافتا إلى أن أول عملية زراعة كلى أجريت عام 1976، وفي معهد الكلى 1985 والمعهد القومي للكلى أجري حتى الآن ما يقرب من 1200 عملية زراعة كلى.

المرضى لا يتحملون أي أعباء مالية

وتابع: الجديد في موضوع زراعة الكلى أن المستشفيات التعليمية، أصبحت قادرة على القيام بمثل هذا النوع من العمليات وهي عملية على نفقة الدولة، والمرضى لا يتحملون أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن نجاح هذه العملية سيساهم كثيرا في تشجيع المواطنين على الثقة وإجراء العمليات دون خوف.